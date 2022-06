Palmeiras aguarda últimos detalhes para anunciar José Manuel López durante a semana Questões burocráticas entre as partes postergaram o anúncio que estava previsto para acontecer neste início de semana. Jogador nem deve ser mais relacionado pelo Lanús

O Palmeiras está bem próximo de concretizar a compra de José Manuel López junto ao Lanús-ARG por cerca de 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões). No entanto, o torcedor deve aguardar alguns dias até o anúncio oficial por parte do clube. A tendência era que logo no início da semana o negócio fosse sacramentado, mas o martelo deve ser batido mesmo alguns dias depois do que tinha sido previsto.





Segundo apurado pelo LANCE!, as chances de a transferência “melar” são mínimas, mas os personagens próximos das tratativas preferem manter a cautela. Não é à toa que Abel Ferreira desconversou sobre o assunto em sua entrevista coletiva. Como López ainda não é jogador do Verdão, não há motivos para falar de uma “possibilidade”.

O centroavante, por sua vez, nem foi relacionado para o jogo do Lanús-ARG contra o Rosario Central-ARG, pelo Campeonato Argentino, nesta segunda-feira. Ele deve fazer exames médicos para o Alviverde nos próximos dias e provavelmente não jogará mais pelo Granate, a fim de evitar qualquer tipo de lesão antes de se apresentar ao Palmeiras, que somente poderá utilizá-lo a partir de 18 de julho.

Apesar disso, o Verdão quer garantir logo a contratação de López, para evitar qualquer tipo de assédio da concorrência. O clube sabe que o River Plate gostaria de contar com o jogador e que alguns times europeus já buscaram informações sobre o centroavante.

No entanto, as conversas tiveram de ser adiada por conta de uma viagem do presidente do Lanús-ARG, Luis Chebel. Assim que retornar, os dirigentes irão finalizar os detalhes e sacramentar a negociação e López será jogador do Palmeiras, a não ser que uma grande reviravolta aconteça nesses próximos dias durante as tratativas.

Dessa forma, é bastante improvável que o Verdão anuncie a contratação de José Manuel López já nesta segunda-feira, ou até mesmo na terça. A oficialização, se acontecer, deverá ser feita mais para o fim da semana, após o duelo com o Botafogo, pelo Brasileirão.

O jovem de 21 anos assinará contrato de cinco anos com o Palmeiras, que também já garantiu a chegada de Miguel Merentiel, ex-Defensa y Justicia-ARG. Ambos serão opções para Abel Ferreira a partir de 18 de julho, quando reabre a janela de transferências para o Brasil. Até lá, eles já estarão treinando com o elenco, como o atacante uruguaio tem feito nos últimos dias, se adaptando ao novo clube.