Palestras gratuitas sobre empreendedorismo

A 12ª edição da Semana Global do Empreendedorismo vai até domingo com uma série de palestras gratuitas em sete unidades do Sebrae, no Rio e nas cidades de Guapimirim, Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios. Com o tema ‘Empreender é viver o futuro hoje’, as atividades contemplam os temas inovação, marketing digital, leis e formalização, mercado e vendas, e empreendedorismo. As inscrições devem ser feitas no site www.sebrae.com.br.

Segundo Carlos Melles, presidente do Sebrae, a programação procura estimular nos participantes os comportamentos e competências necessárias para enfrentar os principais desafios do mercado.

“É fundamental que as empresas tratem a inovação como um processo transversal, que perpassa todas as etapas do negócio. Este é um dos pontos que estamos querendo transmitir”, diz Carlos Melles.

Amanhã, das 14h às 16h, a palestra ‘Como se tornar um MEI’ vai esclarecer os participantes que pretendem abrir uma empresa na categoria de Microempreendedor Individual (MEI) sobre categorias que se enquadram no perfil, vantagens do MEI, direitos e obrigações da formalização e passo a passo para se manter em dia com as obrigações. A atividade será na unidade do Centro.

Na sexta, a unidade do Maracanã vai oferecer a palestra ‘Criação de startup’, das 8h30 às 9h30. Dentre os temas abordados, estão planejamento, organização e as ações necessárias para tirar uma ideia do papel.

A palestra ‘Criação de startup’ também acontece amanhã, das 17h às 18h, em Teresópolis. No mesmo dia, acontecem as palestras ‘Como se tornar um MEI’, das 10h às 12h, e ‘A internet como ferramenta de negócio’, das 14h às 16h, na unidade de Guapimirim. Petrópolis vai receber a palestra ‘Intraempreendedorismo e inovação’, amanhã, e Volta Redonda, ‘Empreenda-se’, no sábado.