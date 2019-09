Palestra ‘afetividade como fator de resiliência’

Profissionais de diversas secretarias da Prefeitura de Nova Iguaçu assistiram, nesta terça-feira (24), a uma palestra com o tema ‘A afetividade como fator de resiliência’. A ação foi realizada pela Escola de Governo, dentro da programação do ‘Setembro Verde’, uma série de atividades que vem sendo promovida durante este mês para marcar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em 21 de setembro.

A palestra reuniu mais de 50 profissionais das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte e Lazer. A atividade aconteceu na Casa do Professor e teve como palestrante, Kelly Ribeiro, graduada em odontologia e servidora pública da Prefeitura.

“Fizemos as pessoas refletirem como é ser um cadeirante por um dia. Ou seja, se colocar no lugar do outro e saber como ele se sente. O ser humano não nasceu para andar isolado. A pessoa se sente melhor quando ajuda ao próximo. Avançamos nas políticas públicas para pessoas especiais, mas ainda falta mais conscientização por parte da população, como por exemplo, não estacionar o carro numa rampa para cadeirantes”, comentou Kelly Ribeiro.

Além de vídeos motivacionais, foi exibido imagens de Silvia Grecco, que, na segunda-feira (23) recebeu o “Fifa Fan Award” , prêmio dedicado a torcedores, por narrar os jogos do Palmeiras para o filho Nickollas, que é deficiente visual e autista.

“A palestra foi surpreendente, porque o tema cada vez mais faz parte do dia a dia na sala de aula. Fala da inclusão das pessoas na sociedade”, observou Rosana Gomes Coelho, 54 anos, professora da Semed, do setor de Projetos e Saúde na Escola.

Ela contou já teve alunos autistas nas escolas e foi uma experiência fantástica. ” Me sinto ainda mais capacitada para atuar na rede de educação. Nos fez pensar e refletir numa forma de se preparar mais para receber essas pessoas”, concluiu Rosana Coelho.

A programação do ‘Setembro Verde’ prossegue nesta quarta-feira (25), com uma ‘Oficina de musicalização’, no Centro de Ações Integradas Castorina Faria Lima (CAIESP), localizado no bairro Jardim Tropical.

Na quinta-feira (26) será a vez do workshop vivencial de arteterapia, com o tema ‘O encanto da vida na mais bela melodia’, na Casa do Professor. E na sexta-feira (27), encerrando as atividades, haverá um Festival Esportivo, na Vila Olímpica de Nova Iguaçu.