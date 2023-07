Palestino morre em ataque israelense na Cisjordânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 10:30 Compartilhe

As tropas israelenses mataram um palestino nesta quarta-feira (26) na Cisjordânia, informou o ministério palestino da Saúde, enquanto o exército confirmou que realiza uma “atividade antiterrorista” em um acampamento de refugiados de Nablus.

“Um jovem morreu por ferimentos quando as forças de ocupação invadiram a cidade de Nablus ao meio-dia (06h00 no horário de Brasília)”, declarou o ministério. “O mártir, Mohamed Abd al Hakim Nada, recebeu um tiro no peito”, afirmou.

O exército de Israel confirmou que as tropas realizavam “atividades antiterroristas no acampamento de Al Ain”, em Nablus.

Em um comunicado publicado posteriormente, o exército afirmou que “durante a operação, suspeitos abriram fogo, jogaram pedras e garrafas de tinta contra os soldados, que responderam com disparos”.

“Um agressor armado abriu fogo contra os soldados, que responderam disparando com munição real”, o que deixou um morto, acrescentou o exército, afirmando que prendeu “um suspeito”.

Um grupo militante palestino, as Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, afirmou que seus combatentes “armaram uma emboscada para uma unidade das forças especiais nos becos do acampamento de Al Ain, causando baixas” entre as tropas israelenses.

Em comunicado ao Telegram, o grupo, ligado ao movimento Al Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, não especificou se o morto era um de seus combatentes.

O grupo militante palestino Hamas, que controla o enclave costeiro de Gaza, condenou o que chama de “crime sionista em Nablus”.

