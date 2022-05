Palestino compartilha no TikTok seu cotidiano em uma caverna

O palestino Adel al-Tell mora no pequeno e isolado vilarejo Khirbet Zanuta, no sul de Hebron, na Cisjordânia. Ele resolveu criar uma conta no TikTok para compartilhar o seu cotidiano dentro de uma caverna.

“Tive essa ideia porque muitos consideram as pessoas que vivem em barracas ou cavernas e possuem ovelhas como incultas e primitivas. Logo, isso me encorajou a criar a conta no TikTok para compartilhar vídeos simples, para mostrar que ainda há gente vivendo nas cavernas, mantendo sua terra obstinadamente, vivendo em cavernas ou barracas, pastoreando ovelhas. Elas não desistiram de suas terras e são pessoas com educação”, disse.





Alguns de seus vídeos repercutiram na rede social e hoje o seu perfil conta com 60 mil seguidores.

Adel contou que optou por viver em uma caverna para proteger a sua terra, que estaria sendo ameaçada pela expansão de assentamentos israelenses.

“As pessoas interagem quando eu compartilho os vídeos. Dizem para Deus me abençoar e preservar minha terra. Também falam que somos guerreiros e obstinados”, disse. “Essas palavras nos alegram e nos deixam mais obstinados”, completou.