Palestino bate Nacional do Paraguai nos pênaltis e vai à fase de grupos da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/03/2024 - 23:58 Para compartilhar:

O chileno Palestino se classificou nesta terça-feira para a fase de grupos da Copa Libertadores 2024 ao vencer por 3 a 1 na disputa de pênaltis o Nacional do Paraguai, com quem havia empatado em 3 a 3 no placar agregado.

O Nacional venceu por 3 a 1 como visitante em Rancagua com os gols do atacante Diego Duarte aos 44 minutos, do ponta Orlando Gaona (48′) e do meio-campista Juan Fernando Alfaro (67′).

Porém, o Palestino não desistiu e levou a série para os pênaltis com uma cabeçada do zagueiro Cristián Suárez já na reta final (84′), que empatou a série.

Já nos pênaltis, Sergio Ojeda, Brian Blasi e Jordan Santacruz erraram suas conbranças para o Nacional e permitiram a classificação do time chileno.

— Ficha técnica:

Local: Estadio El Teniente (Rancagua)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Pênaltis convertidos:

Palestino: Sosa, Davila, Chamorro

Nacional: Orzuza

Gols nos 90 minutos:

Palestino: Suárez (84′)

Nacional: Duarte (44′), Gaona (48′), Alfaro (67′)

Cartões amarelos:

Palestino: Abrigo (8′), Carrasco (12′), Suárez (55′), Sosa (66′), Rojas (90’+1)

Nacional: Velazco (12′), Bailone (34′), Ojeda (87′)

Escalações:





Palestino: Cesar Rigamonti – Benjamin Rojas, Ivan Roman, Cristián Suárez, Dilan Zuniga – Joe Abrigo (Junior Osvaldo Marabel Jara 54′), Nicolás Linares (Felipe Chamorro 75′), Fernando Cornejo (Misael Davila 54′) – Bryan Carrasco (cap.) (Bryan Vejar 75′), Gonzalo Sosa, Pablo Palacio (Jonathan Benitez 54′). Técnico: Pablo Sanchez.

Nacional: Anthony Silva – Brian Blasi, Claudio Núñez (cap.) (Ismael Benegas 70′), Sergio Ojeda, Leonardo Daniel Rivas – Orlando Gaona (Marcelo González 72′), Juan Fernando Alfaro (Leandro Meza 81′), Edgardo Orzuza, Facundo Velazco (Jordan Federico Santacruz 70′) – Ignacio Bailone (Juan Sebastian Vargas 81′), Diego Duarte. Técnico: Juan Pablo Pumpido.

bds/axl/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias