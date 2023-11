++ Palestina solta relata ter sofrido retaliação de Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 NOV (ANSA) – Uma das prisioneiras palestinas libertadas por Israel como parte do acordo com o Hamas, Zeina Abdo, relatou ter sofrido retaliações após os ataques de 7 de outubro.

“Após 7 de outubro, as autoridades israelenses nos agrediram, nos lançaram gás lacrimogêneo e todos nós fomos colocados em isolamento”, afirmou.

Ela tinha 16 anos quando foi colocada em prisão domiciliar antes de ser transferida para a prisão de Ofer, na Cisjordânia.

Agora, com 18 anos, ela declarou à Al Jazeera ter sido “agredida e colocada em isolamento” após o dia do ataque do Hamas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias