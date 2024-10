‘Palestina sofre ataques desumanos’, diz papa Francisco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2024 - 9:01 Para compartilhar:

VATICANO, 23 OUT (ANSA) – O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (23) que a Palestina tem sido alvo de “ataques desumanos”, em mais um apelo contra o conflito no Oriente Médio.

Em sua audiência geral semanal no Vaticano, o líder da Igreja Católica disse que “a guerra não perdoa” e é “uma derrota desde o início”.

“Recebi hoje de manhã as estatísticas de mortos na Ucrânia: é terrível. E não esqueçamos Myanmar; não esqueçamos a Palestina, que está sofrendo ataques desumanos; não esqueçamos Israel e não esqueçamos todas as nações em guerra”, declarou o Papa.

Francisco ainda citou um dado “assustador”: “Os investimentos que hoje dão mais lucro são as fábricas de armas. Lucrar com a morte! Oremos pela paz”, concluiu.

Após a audiência, o pontífice recebeu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, com quem teria discutido as crises no Oriente Médio e na Ucrânia. (ANSA).