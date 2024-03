++ Palestina celebra resolução da ONU ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/03/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 25 MAR (ANSA) – Através do Telegram, o Hamas “saudou” a resolução na ONU, destacando sua “disponibilidade em esforços para um imediato processo de troca de prisioneiros”.

O embaixador da Palestina na ONU, Riyad Mansour, pediu esforços para que a resolução seja respeitada: “Salvem as vidas dos sobreviventes. Não pode haver justificativa para crimes contra a humanidade. As vidas e a liberdade devem prevalecer. As mortes, a dor e a tragédia devem parar”.

Já o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse que o país está “decepcionado” pela reação de Israel e que a abstenção não deve ser entendida como uma escalada. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias