Paleontólogos italianos descobrem animal mais pesado da Terra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 14:33 Compartilhe

PISA, 2 AGO (ANSA) – Pesquisadores italianos descobriram, no Peru, fósseis de uma espécie de animal que pode ter sido a mais pesada que já viveu na Terra.

O Perucetus colossus, um cetáceo, teria sido um antepassado das baleias e dos golfinhos.

O animal viveu 40 milhões de anos atrás, tinha 20 metros de comprimento, podia chegar a pesar 340 toneladas e tinha ossos enormes e extremamente pesados.

A pesquisa, recém-publicada na revista científica Nature, foi coordenada por paleontólogos da Universidade de Pisa, com participação de outros cientistas da Itália e de outros países da Europa, além do Peru.

As primeiras descobertas de ossos fossilizados do animal primitivo ocorreram 13 anos atrás, e outros foram recuperados ao longo de anos de escavações, com o apoio de Mario Urbina, uma “lenda viva” da paleontologia do Peru.

O material foi descoberto no deserto de Ica, que na época do Perucetus era um mar.

Os fósseis estão sob a custódia do Museu de História Natural de Lima e totalizam 13 vértebras, quatro costelas e parte da bacia, osso cuja estrutura indicou que o animal tinha pequenas patas posteriores.

“Estimativas rigorosas, baseadas nas medidas dos ossos e na comparação com uma base de dados de animais atuais e de outros fósseis, indicam que a massa esquelética do Perucetus tinha entre cinco e oito toneladas, o dobro do maior animal do mundo atual, a baleia azul”, explicou Giovanni Bianucci, professor da Universidade de Pisa. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias