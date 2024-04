Palco para show de Madonna no Rio começa a ser montado; confira

Falta pouco para Madonna chegar ao Brasil. No dia 4 de maio, a artista se apresenta em um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde finalizará a turnê mundial Celebration.

Nesta terça-feira, 16, o palco que receberá a cantora começou a ser montado. A estrutura ficará localizada em frente ao hotel Copacabana Palace, em direção ao Leme, assim como no Réveillon.

O show tem previsão para iniciar entre 21h30 e 21h45. A apresentação deve durar duas horas; o setlist ainda não foi divulgado. A artista deve deixar o país no dia seguinte.

🚨VEJA: Começou a montagem do palco do show da Madonna que acontecerá mês que vem em Copacabana, no Rio de Janeiro.

pic.twitter.com/OHda20R5AQ

— CHOQUEI (@choquei) April 16, 2024