‘Palco para mim é vitamina’, diz Alceu Valença sobre retomada dos shows presenciais

Alceu Valença participou de live da IstoÉ nesta sexta-feira (24). No papo, o cantor recordou momentos de sua vida, falou sobre a perda de seu guitarrista, Paulo Rafael, e a expectativa pela retomada dos shows presenciais, com apresentação marcada para o próximo sábado (24) no Espaço das Américas em São Paulo.

“Retornar é muito bom. Voltando com todos os cuidados. É muito bom, porque palco para mim é vitamina. Não vai ter apagão comigo não, porque a energia no palco é muito boa. Neste show vai ter forró, frevo e várias vertentes da minha música”, afirmou o cantor.

Alceu, que já exerceu a carreira de advogado e jornalista, disse porque decidiu escolher seguir na música. “Era o destino que estava traçado para mim. Minha família era muito musical, mas nenhum era profissional de música”, disse.

O cantor também falou sobre a importância do seu guitarrista, Paulo Rafael, que morreu em agosto deste ano de câncer e que era amigo por 46 anos. “Paulinho sempre estará presente na música. Ele fez um trabalho originalíssimo e vai servir de inspiração para outros guitarristas”, disse.

Para finalizar, Alceu disse que tem esperança de que vamos vencer a pandemia. “Nós vamos vencer este corona canalha, para isso é necessário que a gente tome cuidado e tome vacina”, afirmou.

