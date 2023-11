Palco desaba pouco antes de show em comemoração ao aniversário de Niterói

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 18:07 Para compartilhar:

Shows de artistas como Marisa Monte, Barão Vermelho, Detonautas e Biafra na cidade de Niterói (RJ) foram adiados após o palco em que se apresentariam desabar horas antes do início das apresentações no sábado, 18.

“Uma hora e meia antes do show um vento forte afetou a estrutura do palco, mas não havia ninguém na área. Felizmente está todo mundo bem”, informou Marisa Monte em seu Instagram. Alguns internautas chegaram a registrar imagens do estado do palco após o temporal nas redes sociais.

Shows adiados em Niterói

Os shows fariam parte das comemorações do aniversário de 450 anos da cidade fluminense. A programação do palco da Praia de Icaraí previa apresentações do DJ Mam (19h) e Marisa Monte (21h) no sábado, 18, e, no dia 19, um show de Dalto, Marcos Sabino e Biafra (19h) e outro em conjunto entre Barão Vermelho e Detonautas (21h).

Em princípio, não houve comunicado com alterações para os shows de Teresa Cristina, em 25 de novembro (18h) e Alcione, em 26 de novembro (18h).

Em nota oficial, a Prefeitura de Niterói confirmou o colapso da estrutura do palco, atribuindo o fato a “fortes ventos e tempestade de raios”. “Ao primeiro sinal de ventos fortes, o plano de evacuação foi colocado em prática e já não havia pessoas no local quando a estrutura cedeu. Não houve feridos”.

A instituição ainda afirma que o adiamento dos shows de Marisa Monte, Barão Vermelho e Detonautas “visa garantir a segurança do público e dos artistas”. “Informações detalhadas sobre a nova data e eventuais procedimentos serão divulgadas em breve”.

