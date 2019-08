Palco de protestos, aeroporto de Hong Kong cancela voos

ROMA E SÃO PAULO, 12 AGO (ANSA) – Pelo quarto dia consecutivo, milhares de manifestantes invadiram o aeroporto de Hong Kong e provocaram o cancelamento de todos os voos previstos para esta segunda-feira (12). De acordo com fontes locais, cerca de 5 mil pessoas tomaram o aeroporto internacional, em protesto contra o governo de Hong Kong e contra a China. Desde sexta-feira (9), o aeroporto tem sido palco de manifestações, as quais a China, por sua vez, definiu como “atos de terrorismo”.

“Os manifestantes já cometeram crimes muito violentos e agora estão mostrando atitudes terroristas”, disse o porta-voz do escritório o governo chinês para Hong Kong e Macau. O aeroporto de Hong Kong é um dos mais movimentados do mundo, e os manifestantes tentam sensibilizar os visitantes estrangeiros com os protestos.

Vestindo preto, os manifestantes, em sua maioria jovens, gritavam slogans como “não há desordeiros, apenas tirania!” e “libertem Hong Kong!”. As manifestações pelas ruas de Hong Kong começaram em junho como forma de repúdio a uma possível lei que permitia a extradição de condenados à China continental. Apesar do governo desistir temporariamente da lei, os protestos continuaram em Hong Kong, região semiautônoma da China e ex-território britânico, e incluíram pautas democráticas. (ANSA)