Palácios na Itália abrem suas portas para eventos natalinos

Ansai Ansa 05/12/2023 - 16:50

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – Com a chegada de dezembro, os imponentes castelos e palácios na Itália estão prontos para sediar diversos eventos natalinos ao longo do mês.

Entre as inúmeras atividades programadas para acontecer em construções medievais espalhadas por todo o país, estão visitas guiadas, concertos, cursos, exposições, mercados natalinos e várias outras iniciativas.

Em Sabbionara, na região do Trentino-Alto Ádige, o Castelo de Avio será palco de um mercado natalino nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de dezembro. O mais curioso é que as tradicionais barraquinhas são abertas dentro das muralhas da fortaleza.

A cidade de Varese, na Lombardia, seguiu um caminho diferente ao organizar um chá da tarde especial de Natal no Villa Panza, um popular palácio local, entre 10 e 17 de dezembro.

O Palazzina Appiani, em Milão, receberá degustações de diversos pratos típicos natalinos, enquanto a Casa Macchi, em Morazzone, terá leituras de Natal.

O mosteiro de Torba, em Gornate Olona, será palco de uma exposição que levará os visitantes a uma viagem de duas horas e meia ao cristianismo antigo através de imagens sagradas. A estrutura, vale destacar, tem mais de 1,5 mil anos de história.

Os presépios também marcam presença em alguns eventos, como no Saline Conti Vecchi, em Assemini, onde uma representação do nascimento de Jesus feita com folhagens de aspargos, laranjas, tangerinas e limões permanecerá exposta ao público.

A Villa del Balbianello, em Tremezzina, abrirá para visitas o seu tradicional presépio com as estátuas elaboradas com papel machê e pintadas pelos mestres Angelo e Giulia Capoccia.

Por fim, a Abadia de Santa Maria di Cerrate, construída em Lecce no século 13, terá um workshop para ensinar crianças a escrever cartões natalinos como os antigos escribas faziam usando caligrafia medieval. (ANSA).

