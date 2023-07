Palacios é apresentado oficialmente e não esconde ansiedade pela estreia no Cruzeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 21:05 Compartilhe

Contratado nesta janela de transferências, o colombiano Palacios deve fazer sua estreia no Cruzeiro diante do Coritiba, neste domingo de manhã, no Estádio Independência. Com a suspensão de William, o lateral-direita deve ser a escolha do técnico Pepa e não esconde a ansiedade.

“Venho me preparando nessas duas semanas para jogar bem e chegar ao mesmo ritmo dos meus companheiros para, quando entrar, corresponder e ajudar com o meu melhor”, afirmou Palacios nesta quinta-feira, em sua apresentação na Toca da Raposa. “Domingo será um grande jogo para todos, o time vem competindo muito bem, é um grande grupo e espero poder corresponder a confiança que me deram.”

Palacios se definiu um jogador de muita luta e entrega e espera mostrar já dar as boas-vindas ao torcedor com um triunfo diante dos paranaenses, embalados após deixar a lanterna com duas vitórias seguidas.

“Vou dar o meu 100% para contribuir com o crescimento do time e para a equipe seguir somando vitórias”, disse. “Sou um jogador muito aguerrido, gosto de me doar e espero corresponder. Me sinto um privilegiado em poder ter atuado na Europa, isso foi muito importante para meu crescimento no futebol. Agora tenho a oportunidade de estar aqui, nessa grande instituição, espero ajudar.”

Apesar de brigar pela posição de titular com William, ausente nesta rodada, Palacios elogia o companheiro. “William é um grande jogador, uma grande pessoa, um dos companheiros que quando cheguei, se colocou à disposição”, revelou. “Também jogou por um bom tempo no futebol europeu, e vai ser uma competição muito insana, creio que vai ser bom para os dois seguirem melhorando, crescendo. E essa competição só será benéfica à equipe.”

