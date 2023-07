Palácio Real de Milão vai receber mostra inédita de El Greco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 11 JUL (ANSA) – O Palácio Real de Milão vai exibir uma ampla e inédita mostra dedicada à obra do pintor grego radicado na Espanha El Greco.

O evento vai acontecer entre os dias 11 de outubro de 2023 e 4 de fevereiro de 2024.

Foram selecionadas mais de 40 obras do mestre, pensadas para representar toda a sua carreira, com curadoria de Juan Antonio Garcia Castro e Palma Martínez-Burgos García.

A organização manteve um olhar especial para o período do artista na Itália – entre Roma e Veneza, El Greco aprendeu com grandes mestres italianos, como Tintoretto, Tiziano e Veronese, o que mudou definitivamente sua arte.

Depois, mudou-se para Toledo, na Espanha, levando uma bagagem cultural construída a partir da pintura bizantina, com maneirismos italianos e a riqueza cromática do colorismo vêneto, com obras marcadas pela exasperação expressiva.

A mostra em Milão pretende, portanto, aproximar a obra do pintor da perspectiva oferecida pelas cidades mediterrâneas nas quais se formou e onde trabalhou.

Nascido Doménikos Theotokópoulos, em Creta, o pintor se consagrou no fim do século 16, e sua potência expressiva foi redescoberta e reavaliada no século 19.

El Greco é considerado referência para outros grandes artistas como Delacroix, Manet, Cézanne e Picasso.

O projeto foi apresentado na Real Academia da Espanha, em Roma, e será promovido pela prefeitura de Milão e produzido pelo Palácio Real. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias