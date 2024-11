Palácio da Família Real é invadido por ladrões mascarados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 14:32 Para compartilhar:

O Palácio de Windsor, uma das residências da Família Real, foi invadido por homens mascarados no mês de outubro, mas a informação foi divulgada somente nesta semana.

Segundo o jornal “The Sun”, no dia 13 de outubro, dois homens mascarados pularam o muro da fazenda “Shaw”, que fica dentro da propriedade do palácio, onde o príncipe William, Kate Middleton e os três filhos, George, Charlotte e Louis, residem.

Eles roubaram uma picape e um quadriciclo de um dos celeiros, depois fugiram derrubando um dos portões.

Ainda de acordo com a publicação, William e Kate estavam dormindo no local. Eles moram em uma casa conhecida como Adelaide Cottage, que fica dentro do terreno de Windsor e a cinco minutos da fazenda “Shaw”.

Uma fonte disse ao jornal que os invasores pareciam conhecer o palácio. “Eles sabiam onde os veículos estavam guardados antes mesmo da invasão. Também sabiam o melhor momento para entrar e fugir sem serem pegos”, disse o informante.

A polícia confirmou a invasão, mas ainda não encontrou os culpados. “Nenhuma prisão foi efetuada e as investigações estão em andamento”, dizia comunicado enviado à publicação.