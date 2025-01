Palácio barroco na Itália será reaberto a visitas de estudantes

TURIM, 8 JAN (ANSA) – A cidade de Turim, no norte da Itália, vai retomar as visitas educativas no centenário Palazzo Lascari, hoje sede do Conselho Regional do Piemonte.

Estudantes e crianças poderão conhecer gratuitamente o local, que passa por restaurações, entre 30 de janeiro e 30 de maio.

O prédio, considerado uma joia barroca da região, foi construído entre 1663 e 1665, a partir de um projeto do arquiteto italiano Amedeo di Castellamonte para a família Lascaris de Ventimiglia, importante representante da nobreza da época.

Até o final do século 19, o palácio foi residência aristocrática ligada à corte dos Savoia, um dos mais antigos clãs da nobreza europeia. Já durante o século 20, tornou-se sede de bancos e instituições públicas e privadas, até que em 1979, foi remodelado para se tornar sede da Assembleia Legislativa do Piemonte.

As visitas dos alunos ocorrerão enquanto o palácio histórico passa por obras de restauração, que devem ser concluídas no final de 2025.

“A restauração devolverá ao edifício seu antigo esplendor para que se mantenha aberto ao público, aos piemonteses e aos turistas que desejem visitá-lo”, destacou a prefeitura em nota.

(ANSA).