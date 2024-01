Palacete histórico corre risco de desabamento no centro de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2024 - 10:34 Para compartilhar:

A Prefeitura de São Paulo pretende destombar o “casarão das muletas”, patrimônio histórico da cidade localizado no centro da capital paulista. A administração estuda reformar ou demolir o palacete, que corre o risco de desabamento. Tombado como patrimônio histórico desde 2002, o casarão fica no bairro Bela Vista, na altura do número 376 da Rua Artur Prado.

No último sábado, 13, parte da habitação, que se encontra abandonada, deteriorada e sustentada por uma série de estacas de madeira – que dá origem ao apelido “muletas” -, cedeu e assustou os moradores da região. A Defesa Civil esteve no local e constatou que o palacete corre o risco de colapsar. A queda parcial da construção histórica levou também à interdição de parte do imóvel vizinho.

De acordo com a Prefeitura, o local já havia sido interditado pela Subprefeitura Sé, cujos técnicos, segundo a administração em nota, “farão um laudo para o destombamento do casarão perante o risco iminente”. “Com a decisão dos órgãos de patrimônio, seja restauração ou demolição, a Subprefeitura Sé tomará as providências junto ao proprietário do imóvel”, afirmou a Prefeitura no comunicado.

Em entrevista à TV Globo nesta segunda-feira, 15, o subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, definiu a situação como “emergencial”, e garantiu que “os moradores não terão de pagar pelo laudo”.

Conforme consta no site São Paulo Antiga, o casarão da Bela Vista foi construído em 1913 e serviu de “residência para a família Ribeiro da Luz até meados da década de 80”. O local não serve como residência há anos e, apesar de ser tombado como patrimônio histórico, se deteriorou a ponto de correr o risco de desabamento.

