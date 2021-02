‘Paixão nacional com unanimidade’, diz Denise Dias ao posar de lingerie exibindo bumbum

A modelo Denise Dias comemorou a agenda cheia com uma foto de lingerie, ostentando o bumbum grande e durinho. Ela falou, em entrevista ao UOL, sobre a paixão dos fãs pela parte do corpo que estava em evidência.

“Estou numa fase de muito trabalho, sinal que o bumbum ainda ostenta o título de paixão nacional com unanimidade”, disse. Ela chegou a fazer até seguro para o bumbum. “Eu tenho muito cuidado com meu corpo e com minha saúde. Tem que ser assim. Minha preocupação com o bumbum pode até parecer extrema, mas todas as minhas campanhas e até mesmo a minha marquinha são vinculadas a boa forma do meu bumbum”, completou.

