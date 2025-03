Países europeus se reúnem em Paris para discutir garantias à Ucrânia

PARIS, 27 MAR (ANSA) – Líderes de diversos países se reúnem nesta quinta-feira (27), em Paris, na França, para discutir as garantias de segurança à Ucrânia em um eventual acordo de cessar-fogo com a Rússia.

O encontro foi convocado pelo presidente Emmanuel Macron e também conta com as presenças do mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, dos premiês da Itália, Giorgia Meloni, e do Reino Unido, Keir Starmer, e do vice-presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, entre outros.

Segundo a Presidência da França, a reunião é articulada em torno de quatro pontos: a continuação das ajudas militares a Kiev e a contribuição de cada país, as modalidades para um cessar-fogo completo, a preparação para um potencial pós-trégua e as condições para um possível deslocamento de uma força militar europeia à Ucrânia para assegurar a paz.

Esse último item é defendido sobretudo por França e Reino Unido, mas encontra resistência em outros países da Europa, como a Itália, e também na própria Rússia, que não quer tropas de membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em solo ucraniano.

Antes da reunião, que dá sequência a encontros anteriores organizados por Starmer, Macron telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tenta pressionar Kiev e Moscou a assinar um cessar-fogo.

No início da semana, os dois países aceitaram uma trégua em ataques contra infraestruturas energéticas e em garantir a segurança da navegação no Mar Negro, porém os lados ainda estão distantes quando o assunto é um cessar-fogo total. (ANSA).