Países do Oriente Médio denunciam queima do Alcorão na Suécia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 3:54 Compartilhe

Iraque, Irã, Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio condenaram, nesta quinta-feira (29), a queima de uma cópia do Alcorão por um iraquiano radicado na Suécia e alertaram que isso poderia “inflamar” os muçulmanos em todo o mundo.

Salwan Momika, de 37 anos, que fugiu para a Suécia há alguns anos atrás, pisou em uma cópia do Alcorão na quarta-feira antes de incendiar várias páginas em frente à maior mesquita de Estocolmo.

A polícia concedeu permissão para o protesto, de acordo com as proteções suecas à liberdade de expressão, embora o ato tenha provocado indignação em todo o mundo muçulmano.

O incidente ocorreu enquanto os muçulmanos celebram o festival Eid al Ada.

O governo iraquiano, em um comunicado divulgado na quarta-feira, condenou com veemência “os atos repetidos de queimar cópias do Alcorão sagrado por indivíduos com mentes extremistas e perturbadas”.

“Essas ações demonstram um espírito de ódio e agressividade que vai contra os princípios da liberdade de expressão”, acrescentou. “Eles não são apenas racistas, também promovem a violência e o ódio”.

O Irã se juntou à condenação, chamando a queima de “provocativa, impensada e inaceitável”.

O governo talibã do Afeganistão também reagiu furiosamente à queima do Alcorão, chamando-a de “desprezo aberto por esta nobre religião e seus quase 2 bilhões de seguidores”.

A Arábia Saudita, que acabou de receber 1,8 milhão de peregrinos para o hajj, concluído na quarta-feira, disse que “esses atos de ódio repetidos não podem ser aceitos com nenhuma justificativa”.

Da mesma forma, o Egito, o país mais populoso do mundo árabe, descreveu a queima do Alcorão como um “ato vergonhoso que provoca os sentimentos dos muçulmanos” no momento de celebrações do Eid.

A queima também foi condenada pela Liga Árabe e pelo Conselho de Cooperação do Golfo, além do Marrocos, que convocou seu embaixador em Estocolmo.

O Marrocos também criticou a “complacência” do governo sueco com a queima do Alcorão.

No Líbano, o poderoso movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, acusou as autoridades suecas de “cumplicidade no crime”.

Em janeiro, um extremista de direita sueco-dinamarquês queimou uma cópia do Alcorão perto da embaixada turca em Estocolmo e também gerou indignação nos muçulmanos em todo o mundo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias