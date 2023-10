Países do G24 pedem mais financiamento e reforma de cotas do FMI

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 10 OUT (ANSA) – O G24, que reúne os países emergentes de diversos continentes, entre os quais Índia, África do Sul e Brasil, pede que sejam dados passos à frente no financiamento de países em desenvolvimento, dada a difícil situação econômica mundial, destacada pelo relatório do FMI.

Em uma coletiva de imprensa durante a reunião do Fundo, pediram que ele ponha em campo uma série de instrumentos para ampliar sua capacidade de financiamento e leve adiante a reforma da governança, redistribuindo as cotas de maneira a dar voz a esses países.

Por parte do G24, também há temor pelo peso crescente da dívida para algumas nações mais pobres.

Os países também alertam para o efeito negativo negativo de algumas medidas protecionistas lançadas pelas principais economias no comércio internacional e no setor agrícola. (ANSA).

