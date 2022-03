Países discutem proibição de importação de petróleo da Rússia

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou, neste domingo (06), que Estados Unidos e outros países aliados analisam a possibilidade de deixar de importar petróleo russo.

“Estamos agora em discussões muito ativas com nossos parceiros europeus sobre a proibição da importação de petróleo russo para nossos países, enquanto, é claro, mantemos um fornecimento global estável de petróleo”, disse Blinken em entrevista à NBC, rede de televisão estadunidense.

As sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia crescem. A intenção é o isolamento de Moscou. Assim como outras empresas e operadoras, American Express também encerrou as atividades no país comandado por Vladimir Putin. De acordo com Putin, as sanções impostas são semelhantes à declaração de guerra.

O Reino Unido busca aprovar leis para acelerar novas punições para empresas e indivíduos ricos ligados à Rússia.

“As sanções punitivas não têm sentido até serem implementadas adequadamente, e essas mudanças nos permitirão perseguir os aliados de Putin no Reino Unido com o apoio total da lei, sem dúvida ou contestação legal”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson.

Com informações do G1 e Reuters

