Países de todo o mundo celebram chegada de Ano Novo

SÃO PAULO, 31 DEZ (ANSA) – O mundo todo celebra a chegada de 2025 na virada desta terça-feira (31). Os países da Oceania foram os primeiros a entrar no Ano Novo, sendo que a festa já foi celebrada na Austrália e Nova Zelândia. Na Ásia, Japão e China também já entraram em 1º de janeiro, enquanto Brasil, Itália e Estados Unidos aguardam pela festa.

No Rio de Janeiro, milhares de pessoas ocupam a praia de Copacabana desde cedo, enquanto a prefeitura finaliza os ajustes nos três palcos que receberão artistas como Ivete Sangalo, Anitta, Caetano Veloso e Maria Bethânia para celebrar a virada.

A prefeitura carioca estima que cerca de 2,5 milhões de pessoas participem da comemoração na Zona Sul, considerada o maior Réveillon do Brasil.

Em São Paulo, a celebração acontece tradicionalmente na Avenida Paulista, que deve receber cerca de 2 milhões de participantes. As apresentações musicais têm início logo no final da tarde, com a dupla Brenno & Matheus. Já a contagem regressiva será feita por Bruno e Marrone. Roberta Miranda, Gloria Groove e MC Livinho também deve subir ao palco. O encerramento da festa ficará por conta da Escola de Samba Mocidade Alegre.

Na Itália, a celebração está garantida nas principais cidades do país, como Roma, Milão e Nápoles, mas de uma forma mais branda. Para garantir a segurança pública e manter o clima de festa, na Piazza Duomo, em Milão, não haverá o show da virada, assim como infratores estarão proibidos de circularem pelo local. Em Roma e em quase todo o território italiano estão proibidos os fogos de artifício, com exceção de Nápoles, onde os foguetes são uma tradição.

Em Nova York, nos Estados Unidos, a tradicional festa na Times Square completa 120 anos e deve reunir um milhão de pessoas. Por questões de segurança, quem deixar a avenida após sua entrada não poderá retornar.

Em Paris, na França, a virada terá como tema os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024 que a capital francesa recebeu.

Cerca de um milhão de pessoas devem se reunir na avenida Champs-Elysées para acompanhar o tradicional show pirotécnico no Arco do Triunfo. (ANSA).