Países da UE vão aceitar viajantes vacinados com imunizantes aprovados pela OMS

BRUXELAS (Reuters) – Os países da União Europeia concordaram nesta terça-feira em abrir suas fronteiras para viajantes de fora do bloco que tenham tomado imunizantes contra a Covid-19 autorizados pela Organização Mundial da Saúde, aliviando as restrições aos que havia recebido vacinas chinesas ou indianas.

A UE até agora já autorizou vacinas produzidas pela Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca (quando produzidas na Europa), Johnson & Johnson e Novavax.

Além desses imunizantes, a OMS também aprovou os produzidos pelas fabricantes chinesas Sinopharm e Sinovac e pela indiana Bharat Biotech. O bloco também autorizou a vacina da AstraZeneca fabricada na Índia pelo Instituto Serum.

Até agora, a maioria dos países da UE não admitia a entrada de pessoas de fora do bloco que viajavam por razões não-essenciais se elas tivessem sido imunizadas com vacinas não aprovadas pela UE.

“Estados-membros deveriam suspender temporariamente as restrições a viagens não-essenciais para pessoas vacinadas com imunizantes aprovados pela UE ou pela OMS”, disse uma recomendação adotada na terça-feira por governos da UE e que será aplicável a partir do dia 1º de março.

As restrições serão suspensas para viajantes que receberam a dose final do ciclo primário de vacinação há pelo menos 14 dias e não mais de 270 dias antes da chegada. Viajantes que tomaram doses de reforço também serão aceitos.

(Reportagem de Francesco Guarascio)

