Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 13:01 Compartilhe

BRUXELAS, 15 OUT (ANSA) – Os 27 países-membros da União Europeia divulgaram neste domingo (15) um comunicado conjunto no qual condenam o grupo fundamentalista islâmico Hamas e ressaltam a importância de garantir a proteção da população civil em meio a guerra com Israel.

“A União Europeia condena nos termos mais veementes o Hamas e os seus ataques terroristas brutais e indiscriminados em todo Israel e lamenta profundamente a perda de vidas humanas”, diz o texto. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias