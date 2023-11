Países amazônicos adotam declaração contra mudanças climáticas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2023 - 18:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 23 NOV (ANSA) – Os ministros das Relações Exteriores dos países signatários da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca) adotaram uma declaração oficial reiterando o compromisso conjunto na luta contra as mudanças climáticas.

No documento, assinado ao final da cúpula ministerial realizada nesta quinta-feira (23) em Brasília, os países que abrigam parte da floresta amazônica comprometem-se a aprimorar a coordenação para melhor responder à emergência causada pelo fenômeno “El Niño”.

A onda de calor que atingiu a bacia amazônica causou a pior seca da história, com impactos significativos nas populações locais.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participou da reunião, reafirmando o compromisso do Brasil com a proteção do bioma amazônico, que abriga 50 milhões de habitantes.

A cúpula de hoje sucede a 4ª Assembleia dos presidentes dos países signatários do tratado, realizada em 8 de agosto em Belém, no Pará.

Desde a assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica em 1978, os chefes de estado se reuniram apenas três vezes: em 1989, 1992 e 2009. Fazem parte da Otca a Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. (ANSA).

