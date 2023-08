Países africanos preparam intervenção no Níger após golpe

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 20:01 Compartilhe

NIAMEI, 10 AGO (ANSA) – A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) realizou nesta quinta-feira (10) uma cúpula extraordinária sobre a crise no Níger e tentou aumentar a pressão sobre os golpistas, mantendo a porta aberta à diplomacia.

O grupo ordenou a mobilização das forças armadas das nações da organização, mas durante a reunião, realizada em Abuja, na Nigéria, os líderes disseram que ainda estão dispostos a insistir na via do diálogo.

Ao abrir os trabalhos da cúpula, o líder nigeriano, Bola Tinubu, afirmou: “o fundamento da nossa abordagem é dar prioridade às negociações diplomáticas e ao diálogo.

Infelizmente nosso ultimato de uma semana [encerrado no último domingo, dia 6] não produziu resultados”.

“Devemos engajar todos os envolvidos, incluindo os golpistas, em discussões sérias, para convencê-los a ceder o poder e reinstaurar o presidente Bazoum”, concluiu.

O comunicado final, no entanto, teve outro tom, já que a Cedeao anunciou um arrocho das sanções ao Níger e ordenou que os chefes de Exército dos 11 países do bloco “ativem as forças de segurança em modo de espera” para uma possível intervenção.

Do lado nigerino a resposta foi enviada em forma de desafio: a junta militar formou um novo governo, nomeando o civil Ali Mahaman Lamine Zeine como premiê e instaurando 20 novos ministérios.

O regime também afirmou a uma diplomata americana que irá assassinar o presidente deposto Mohamed Bazoum caso os países vizinhos tentem algum tipo de intervenção militar. (ANSA).

