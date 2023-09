País tinha 1,6 bilhão de galináceos em 2022, alta de 3,8% ante 2021, mostra IBGE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 11:06 Compartilhe

Rio, 21 – Os produtores brasileiros reuniam um recorde de 1,6 bilhão de galináceos no ano de 2022, uma alta de 3,8% em relação a 2021. Os dados são da pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Região Sul aumentou em 5,6% o total de aves, para 781,7 milhões, respondendo por 49,3% do efetivo nacional. O Paraná teve alta de 9,5% no número de animais, para 470,3 milhões de animais, o equivalente a 29,7% do efetivo nacional. O estado de São Paulo concentrou 201,4 milhões de galináceos, aumento de 0,9% ante 2021, com uma fatia de 12,7% do efetivo nacional.

O município de Cascavel, no Paraná, teve o maior efetivo municipal de galináceos, com 21,1 milhões de animais, seguido por Itaberaí, em Goiás, com 16,2 milhões, e Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, com 15,7 milhões.

“A maior demanda externa por carne de frango, devido aos casos de influenza aviária em alguns dos principais produtores e aos efeitos da guerra na Ucrânia, impulsionaram os abates e levaram a um recorde nas exportações brasileiras da proteína, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia). Foram registrados aumentos de 3,9% em volume de carne de frango in natura e de 26,9% em faturamento, este último principalmente afetado pelos preços internacionais em alta (22,2%). Os abates também se mantiveram em níveis elevados, atrás apenas do recorde do ano anterior em número de cabeças, mas com peso de carcaça superando em 2,2% o resultado de 2021”, lembrou o IBGE.

Galinhas

A criação de galinhas, aves fêmeas destinadas à produção de ovos para consumo ou incubação, somou 259,5 milhões de animais em 2022, alta de 2,4% ante 2021.

A Região Sudeste aumentou em 1,0% a criação de galinhas, para 91,2 milhões de aves, 35,1% do efetivo nacional. O estado de São Paulo concentrou 54,9 milhões de galinhas, alta de 3,1% ante o ano anterior, uma fatia de 21,2% da produção brasileira. O Paraná somava 26,6 milhões de aves, aumento de 5,1% ante 2021, uma participação de 10,3% na produção nacional.

No ranking municipal, Santa Maria de Jetibá permaneceu como principal criador de galinhas, com 13,0 milhões de aves, seguido por Bastos, em São Paulo, com 11,0 milhões, e Primavera do Leste, no Mato Grosso, com 4,3 milhões.

Ovos

A produção nacional de ovos de galinha atingiu o recorde de 4,9 bilhões de dúzias em 2022, um crescimento de 1,3% em relação a 2021. O valor de produção totalizou um ápice de R$ 26,1 bilhões, crescimento de 19,1% em relação ao ano anterior.

“Em 2022, com a elevação generalizada dos preços no setor de proteína animal, o ovo ganhou ainda mais destaque, sendo uma opção mais acessível aos consumidores, uma fonte relativamente mais econômica em comparação às carnes. Além disso, a PPM (Produção da Pecuária Municipal) engloba a produção de ovos para incubação que atende, além da avicultura de postura, a avicultura de corte, atividade que também apresentou crescimento no ano”, apontou o instituto.

O Sudeste foi responsável por 39,9% do total produzido, e o estado de São Paulo se destacou como o maior produtor, com uma fatia de 23,8% da produção nacional.

O ranking dos sete principais municípios produtores de ovos seguiu em linha com os maiores criadores de galinha. Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, liderou com 318,6 milhões de dúzias, seguido por Bastos (São Paulo), Primavera do Leste (Mato Grosso), São Bento do Una (Pernambuco), Beberibe (Ceará), Itanhandu (Minas Gerais) e Tupã (São Paulo).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias