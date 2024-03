País tem todas as condições de liderar transição para economia verde, diz Mercadante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/03/2024 - 10:01 Para compartilhar:

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira, 19, que o Brasil tem todas as condições de liderar a transição para a economia verde e sustentável.

“O País tem uma capacidade de produção industrial que foi muito relevante no passado e segue sendo complexa, diversa e com grande potencial de recuperação”, disse.

Durante o seminário “Descarbonização: Rumo à Mobilidade de Baixo Carbono no Brasil”, realizado pelo Esfera Brasil e MBCBrasil, Mercadante afirmou que países ao redor do mundo têm adotado políticas de estímulo à produção industrial. Citou os casos dos Estados Unidos e da União Europeia.

“Os Estados Unidos estão com uma política de subsídio, de compras públicas, de protecionismo, para recompor sua base industrial e a União Europeia vai na mesma direção”, argumentou.

Segundo Mercadante, “estamos vivendo uma janela de oportunidades extraordinária para o Brasil”. “O cenário internacional é muito desafiador, as tensões geopolíticas, as disputas, as medidas de política industrial tomadas pelos Estados Unidos, União Europeia, China, Japão, Ásia, colocam novos desafios para o Brasil. Tínhamos nos anos 1980 uma indústria maior que a China e Coreia juntos, e vimos o processo de desindustrialização acelerada no Brasil”, completou.

Diante desse cenário, disse o presidente do BNDES, é preciso estabelecer uma nova relação entre Estado e economia, com políticas públicas e investimento voltados ao setor. “Tivemos melhora do ambiente macro e brasileiros precisam parar de falar mal do Brasil”, afirmou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias