País prepara primeira emissão de título sustentável

O Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas, formado por integrantes de vários ministérios, definiu ontem o texto que servirá como base para a primeira emissão de títulos sustentáveis brasileiros. O documento agora passa por uma auditoria externa antes de o grupo definir o desenho final, com a composição da proporção de cada projeto do governo das áreas ambientais, sociais e de governança (conhecido pela sigla em inglês ESG).

No encontro de ontem, ficou definido o “menu” de opções de ações ligadas aos ESG, com todas as suas variáveis, para, mais para a frente, serem montados os contratos. Enquanto o texto recebe o parecer de uma opinião externa, a equipe começa a indicar o que gostaria de ver nessa primeira emissão. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, disse que a expectativa é a de que na próxima reunião do comitê, prevista para agosto, seja aprovada a versão final do primeiro contrato.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

