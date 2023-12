Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/12/2023 - 3:35 Para compartilhar:

É difícil manter a mentira mundial na era da internet. Os pais com filhos pequenos sempre tentaram preservar o mito e a aura mágica do Papai Noel para seus filhos, mas isso está se tornando mais difícil à medida que a Internet se torna mais onipresente.

Pesquisando “O Papai Noel é real? ” no Google, por exemplo, a criança pode receber a informação da origem e descobrir mais cedo sobre o mito natalino.

Portanto, os pais estão recorrendo à própria internet, especificamente às mídias sociais, para expressar suas frustrações sobre os spoilers do do Google.

Jake Moore, um consultor global de segurança cibernética baseado no Reino Unido, discordou de uma resposta que sua filha de 11 anos recebeu ao fazer esta pesquisa no Google.

Uma pesquisa no buscador sobre a pergunta “ O Papai Noel é real? ”na verdade, destaca primeiro um trecho de Parade que diz: “De acordo com registros históricos, o Papai Noel é real. Papai Noel é real no sentido de que ele era uma pessoa real. Também conhecido como São Nicolau, sua história remonta ao século III.”

A estrela americana Jenni “JWoww” Farley – que tem uma filha de 9 anos, Meilani , e um filho de 7 anos, Greyson – tuitou na semana passada: “Ei @google, só uma ideia… que tal se alguém pesquisa no Google ‘O Papai Noel é real?’ as principais escolhas dizerem que ele está durante as férias. Apenas um pensamento para todos os pequenos em seus iPads estarem curiosos.”

Os assistentes digitais, por sua vez, parecem lidar mais com isso do que o Google. A Alexa, da Amazon, ao ser perguntada se o Papai Noel era real, respondeu se disponibilizando a ler uma carta do bom velhinho.

