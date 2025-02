Pais? Entenda quem são os ‘filhos’ gêmeos de Lucas Rangel e Lucas Bley

Lucas Rangel e Lucas Bley, influenciadores digitais que acumulam quase 30 milhões de seguidores somente no Instagram, estão em alta nas redes sociais depois que trouxeram os gêmeos Thiago e Leo para o Brasil. Os irmãos argentinos de 4 anos estão sendo tratados como filhos deles e gerando confusão em alguns fãs.

Casados desde novembro do ano passado, após uma festa luxuosa no hotel Palácio Tangará, em São Paulo, Lucas Rangel e Lucas Bley falam em filhos desde que tornaram o relacionamento público, em 2021. A relação deles com os gêmeos argentinos começou com uma brincadeira do casal.

Apesar de serem muito parecidos fisicamente, Thiago e Leo não são filhos de Lucas Rangel. O boato surgiu depois que seguidores e o próprio influenciador começaram a brincar nos comentários com a versão de que os meninos seriam fruto de um relacionamento antigo de Rangel.

Quem são os gêmeos Thiago e Leo?

Thiago e Leo são gêmeos nascidos na Argentina. A mãe dos meninos, Laura Graciela, começou a postar vídeos dos filhos no TikTok e no Instagram em 2023, até que um deles que mostrava os dois chorando viralizou e chegou aos seguidores de Lucas Rangel.

Os seguidores começaram a marcar Rangel nos vídeos dos meninos, já que acharam os gêmeos muito parecidos com o influenciador brasileiro. A brincadeira sobre a aparência evoluiu até que Lucas Bley, marido de Rangel, fez um vídeo chamando Thiago e Leo de “filhos”.

Após o vídeo atingir milhões de visualizações (26,8 milhões atualmente), um comentário na postagem direcionou para o perfil oficial dos meninos, que tinha pouco mais de 60 mil seguidores na época, a maioria de argentinos. Foram dois meses de tentativas de contato com a mãe dos meninos, até que ela respondeu aos brasileiros.

Primeiro encontro

Laura, a mãe dos gêmeos, não só aprovou a brincadeira como convidou o casal para conhecer os filhos na Argentina, Foi então que Lucas Rangel e Lucas Bley foram conhecer os meninos, que moram a cerca de 40 minutos de Buenos Aires. O primeiro encontro aconteceu em setembro de 2024, na casa dos gêmeos.

“O pai eu não conheci. Porque ele estava trabalhando. Mas ele está amando também”, esclareceu Lucas Rangel em uma entrevista ao podcast Pod Delas, logo depois do primeiro encontro. Na entrevista ele ainda revelou os planos que se concretizaram agora.

“Eles nunca conheceram o Brasil nem andaram de avião. Eu queria trazer eles e realizar várias coisas. Levar na praia, no Cristo Redentor, no parque. Imagina pegar eles e levar lá no Beto Carrero?”, disse Lucas, que ainda revelou na entrevista ter dado uma ajuda financeira para a família, além de muitos presentes e brinquedos para as duas crianças.

“Eu quero que eles ganhem dinheiro com isso também. Eles vão viver experiências incríveis, mas quando voltarem para casa também vão poder viver coisas incríveis”, finalizou o influenciador sobre sua intenção com os encontros.

Thiago e Leo no Brasil

Os gêmeos chegaram ao Brasil nesta semana e já foram ao estádio Mineirão, em Belo Horizonte, cidade onde vivem Lucas Rangel e Lucas Bley. Na terça-feira, 4, eles viajaram para Santa Catarina e posaram com as crianças na praia de Balneário Camboriú.

Toda a viagem está sendo registrada no Instagram de ambos. O casal também criou uma conta nova para os gêmeos na plataforma, já que a anterior havia sido derrubada. Em menos de 24 horas, Thiago e Leo – com supervisão da mãe – já acumulam quase 180 mil seguidores.

Filho de Kaká?

Outra confusão associada aos influenciadores, que focam em conteúdo de humor nas redes sociais, é o boato de que Lucas Bley seria filho de Kaká, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira.

Por ser muito parecido fisicamente com o ex-futebolista, Bley costuma postar homenagens para Kaká no Dia dos Pais, entre outras brincadeiras, uma até em que fala que os “filhos” gêmeos herdaram o dom do “avô”.

Lucas Bley não é filho de Kaká, e isso seria impossível, já que eles têm apenas 10 anos de diferença de idade. O influenciador tem 32 anos enquanto o ex-jogador tem 42.

O sonho de conhecer o Beto Carrero com os gêmeos está sendo realizado nesta quarta-feira, 5. Os influenciadores levaram Thiago e Leo para o parque de diversões em Penha (SC), a convite do próprio estabelecimento.

Kaká tem quatro filhos. Ele é pai dos adolescentes Luca e Isabella, do relacionamento com Caroline Celico, e Esther e Sara, do relacionamento com Carol Dias. Luca, o filho mais velho do ex-jogador, tem 16 anos, metade da idade de Bley.