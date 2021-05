Pais e irmã de Renzi serão julgados por crimes fiscais na Itália

FLORENÇA, 20 MAI (ANSA) – Os pais do ex-primeiro-ministro da Itália Matteo Renzi, Tiziano e Laura Bovoli, e sua irmã Matilde vão a julgamento por crimes fiscais relativos à emissão de notas frias na gestão da empresa familiar “Eventi 6”.

A decisão foi tomada pelo juiz Federico Zampoli, no final da audiência preliminar, após o promotor reiterar as acusações de declaração fraudulenta com a utilização de faturas para operações parcialmente inexistentes e declaração falsa de rendimentos.

A primeira audiência será realizada no tribunal de Florença em março de 2022. O processo identifica Tiziano como administrador “de facto” da Eventi 6, uma empresa de serviços com sede em Tignano sull’Arno, em Florença, e sua esposa como representante legal.

Matilde, por sua vez, é considerada também representante legal, mas apenas durante o período de 2018.

De acordo com as apurações da Guarda de Finanças da Itália, a empresa teria documentado notas falsas no valor de 5,5 milhões de euros, sonegado impostos avaliados em 1,2 milhões de euros.

A acusação revela que essas operações ilícitas teriam surgido das relações do casal Renzi com a cooperativa Marmodiv, empresa de publicidade que declarou falência.

Um processo criminal paralelo envolvendo a Marmodiv também está em andamento e um julgamento será realizado com 18 réus, incluindo Tiziano e Laura, no próximo dia 1º de junho. (ANSA)

