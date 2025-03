Pais de Whindersson Nunes comemoram alta do filho: ‘Bem vindo de volta’

Após Whindersson Nunes receber alta de uma clínica psiquiátrica nesta quinta-feira, 27, os pais do humorista utilizaram as redes sociais para celebrar a volta do filho.

O pai do comediante, Hidelbrando Sousa Batista, compartilhou um texto se declarando ao filho: “Bem-vindo à sua rotina. Que essa nova fase de sua vida seja diferente de tudo. Que seja repleta de coisas boas. Só coisas boas”.

“Conte sempre comigo, te amo moleque!”, continuou.

Já Valdenice Nunes, mãe do humorista, comemorou a alta lembrando dos fãs: “Ele chegou com força total. Vamos que vamos. Bem-vindo de volta pra nos alegrar e fazer nossas vidas mas feliz com todos seus fãs, te amo”.

O casal foi responsável por manter os fãs de Whindersson atualizados durante a internação do jovem, que durou cerca de um mês.

Internação

A empresa Non Stop Produções Artísticas confirmou a internação do humorista no dia 21 de fevereiro. Por meio de um post no Instagram, a agência revelou que o youtuber teria decidido voluntariamente pela internação para cuidar de sua saúde mental e que ele estava bem.

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama”, diz o comunicado oficial.