Pais de Walewska se pronunciam sobre morte da filha em carta emocionante: ‘Tão amada’

Os pais da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira falaram pela primeira vez sobre a morte da filha, que completa exatamente uma semana. A campeã olímpica caiu do 17º andar do edifício onde morava, no bairro Jardins, em São Paulo. O fato é investigado pela polícia e com a possibilidade de suicídio. O velório aconteceu no último sábado, 23, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Por meio de uma publicação no perfil do Instagram da ex-atleta, que segue ativo, Aparecida e Geraldo lamentaram o “falecimento precoce” da filha de 43 anos, agradeceram as mensagens de apoio neste momento de “imenso sofrimento” e pediram para que continuem orando pela sua família. O post também acompanhou uma foto dela com os pais.

“Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada. Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos. Fica agora a lembrança da profissional competente, amiga fiel e filha muito amada que ela sempre será. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelo carinho e confiamos em Deus para nos dar confronto e aceitação. Pedimos orações e os melhores pensamentos para nossa menina”, escreveram.

Por fim, sinalizaram que nesta quinta-feira, 28, será celebrado a missa de sétimo. O local não foi compartilhado.

