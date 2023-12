Pais de Larissa Manoela teriam procurado Mãe de Santo para separá-la do noivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2023 - 0:03 Para compartilhar:

Na tentativa de separar Larissa Manoela de seu noivo, André Luiz Frambach, Silvana Taques e Gilberto Elias teriam tentado contratar uma Mãe de Santo para realizar um “trabalho”. É o que diz a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”.

De acordo com a jornalista, a religiosa teria visitado a casa dos pais da atriz, que tinham a intenção de separar o casal. Segundo fontes, a mãe de Larissa estaria convencida de que uma garrafa presenteada por André Luiz estaria “emacumbada”. No entanto, ela foi surpreendida após a senhora revelar que só via amor entre os dois.

Ainda segundo a matéria, Raquel Oliveira, filha da Mãe de Santo procurada por Silvana e Gilberto, teria enviado mensagens reiterando que a senhora não faria nenhum mal ao casal, após ela ter sido bloqueada por eles nas redes sociais.

“Mamãe é super do bem e humilde! Não entendi por que ignorou e bloqueou. Não sei se é por conta da religião. Eu mesma estava observando e percebi que não contaram sobre tudo. Sinto muito, só fazemos o bem. A filha de vocês é um amor”, dizia a mensagem.

E completou: “Não somos bruxas. Não compactuamos com isso. Mamãe só faz energia espiritual do bem, com amor.”

Vale lembrar que, recentemente, Silvana foi indiciada por racismo religioso após vir à tona uma mensagem na qual ela chama a família do genro, que é espírita kardecista, de “macumbeira”.

Após mandar a atriz “ir à m*rda” na noite de Natal de 2022, ela complementou: “Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”.

