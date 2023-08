Pais de Larissa Manoela são acusados de narcisismo; entenda o termo e saiba identificá-lo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 13:27 Compartilhe

Desde que a briga patrimonial entre Larissa Manoela e seus pais veio à tona, o assunto está entre os mais comentados do Brasil. Nas redes sociais, o público acusa o casal Gilberto Elias e Silvana Taques de narcisismo. Mas afinal, o que significa o termo? É realmente possível identificá-lo em relações familiares?

A psicanalista Elizandra Souza explica: “Os narcisistas (pessoas que praticam narcisismo) tendem a ter uma visão inflada de si mesmos e acreditam que são superiores aos outros. Eles costumam exibir comportamentos arrogantes, vaidosos e exageram suas realizações e habilidades. Além disso, têm dificuldade em reconhecer ou valorizar os sentimentos e necessidades dos outros, pois estão extremamente focados em si mesmos”.

Ainda segundo a profissional, narcisistas também podem ser manipuladores e exploradores, usando as pessoas ao redor para alcançar seus próprios objetivos. “Identificar que você está em uma relação com um narcisista pode ser uma descoberta desafiadora. Os narcisistas tendem a ser egoístas, manipuladores e têm uma necessidade constante de receber atenção e admiração”, enfatiza.

Pessoas narcistas podem estar em qualquer tipo de relação, inclusive nas familiares. Por isso, é importante saber identificar seus sinais. Elizandra descreve cada um deles a seguir:

Grandiosidade

Indivíduos narcisistas frequentemente têm uma visão inflada de si mesmos. Eles podem se considerar especiais, únicos e superiores aos outros. Eles têm uma necessidade de serem admirados e valorizados por suas supostas qualidades excepcionais.

Centralismo no eu

Os narcisistas tendem a ser excessivamente preocupados consigo mesmos. Eles podem monopolizar as conversas, desviar o foco para si mesmos e se vangloriar de suas realizações. Eles esperam ser o centro das atenções e podem ter dificuldade em reconhecer as necessidades e experiências dos outros.

Empatia limitada

Os indivíduos narcisistas geralmente têm dificuldade em sentir empatia pelos outros. Eles podem ter dificuldade em compreender as emoções e perspectivas dos outros, e podem mostrar falta de interesse genuíno pelas preocupações e problemas alheios.

Fantasia de sucesso ilimitado

Os narcisistas podem ter fantasias de sucesso, poder e beleza ilimitados. Eles podem se imaginar conquistando grandes feitos e alcançando uma posição de destaque em todas as áreas de suas vidas. No entanto, essa fantasia muitas vezes não se alinha com a realidade.

Exploração dos outros

Os narcisistas podem buscar vantagens pessoais explorando os outros. Eles podem tentar tirar proveito das pessoas ao seu redor para atender às suas próprias necessidades e desejos, sem considerar o impacto que isso pode ter nos outros.

Reações de raiva e humilhação diante da crítica

Os narcisistas geralmente têm dificuldade em lidar com a crítica. Eles podem reagir com raiva, desprezo ou humilhação quando se sentem desafiados ou criticados, mesmo que seja de forma construtiva. Eles tendem a ter uma sensibilidade exagerada à avaliação negativa.

“É importante notar que esses sinais não devem ser vistos isoladamente, mas sim considerados em conjunto e em relação ao funcionamento geral da pessoa. O narcisismo é um traço de personalidade complexo e pode variar em intensidade e impacto nas diferentes áreas da vida de uma pessoa. Se você estiver preocupado com o comportamento de alguém ou com seus próprios traços narcisistas, é aconselhável buscar orientação de um profissional de saúde mental qualificado”, finaliza a psicanalista.

De acordo com Elizandra, caso você identifique que está enfrentando essa situação, existem alternativas para seguir:

Reconheça os sinais

“Educando-se sobre os traços e comportamentos típicos de um narcisista, você pode melhor identificar esses padrões em seu relacionamento. Isso ajudará a validar suas preocupações e compreender melhor o que está acontecendo.”

Avalie seus próprios limites e necessidades

“Reflita sobre o que é importante para você em um relacionamento saudável. Identifique seus limites pessoais, valores e necessidades emocionais. Isso ajudará a fortalecer sua autoestima e autoconsciência, permitindo que você estabeleça fronteiras saudáveis.”

Procure apoio

“Falar com amigos de confiança, familiares ou buscar terapia pode ser extremamente útil quando você está em um relacionamento com um narcisista. Essas pessoas podem fornecer suporte emocional, perspectivas objetivas e conselhos práticos.”

Esteja preparado para mudanças

“Reconheça que mudar um relacionamento com um narcisista pode ser difícil e até perigoso, dependendo da gravidade da situação. Planeje com cuidado e esteja preparado para fazer mudanças significativas em sua vida.”

Estabeleça limites claros

“Defina e reforce seus limites pessoais. Os narcisistas costumam testar e violar os limites dos outros, por isso é importante ser assertivo e firme na proteção de sua própria integridade emocional.”





Pratique o autocuidado

“Cuide de si mesmo durante esse processo. Concentre-se em atividades que lhe tragam alegria e bem-estar. Isso pode incluir exercícios, hobbies, meditação, buscar apoio de grupos de apoio ou praticar técnicas de redução do estresse.”

Considere a possibilidade de terminar o relacionamento

“Dependendo da gravidade do comportamento narcisista e de como isso afeta sua saúde e felicidade, você pode considerar a possibilidade de encerrar o relacionamento. No entanto, essa é uma decisão pessoal que só você pode tomar.”

Lembre-se de que lidar com um narcisista pode ser emocionalmente desafiador, e pode ser benéfico buscar orientação profissional para ajudá-lo a navegar por essa situação complexa.

