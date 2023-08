Pais de Larissa Manoela rebatem acusações da filha: ‘Faltou com a verdade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 11:37 Compartilhe

Gilberto Elias e Silvana Taques, pais de Larissa Manoela, se manifestaram sobre as acusações feitas pela atriz durante entrevista ao Fantástico, neste domingo, 13. Logo após o relato da artista, a TV Globo exibiu um comunicado, assinado pelo advogado do casal, dando a versão dos dois sobre as desavenças da família.

Na nota divulgada por Gilberto e Silvana, o casal desmente algumas acusações feitas pela atriz ao longo da entrevista. No documento enviado à TV Globo, os genitores contestam a afirmação de que Larissa não sabia sobre sua porcentagem em uma das empresas em seu nome.

“Em primeiro lugar, Larissa Manoela falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia”, diz o comunicado.

“Ela própria, de próprio punho, assinou a alteração contratual da sociedade, em 22 de janeiro de 2020, quando já era maior de idade, na qual constava clara e expressamente o percentual, de 2%. Como pode dizer que não sabia, se ela leu, concordou e assinou o contrato?!”, acrescenta.

Na reportagem exibida neste domingo, 13, Larissa afirma que os pais haviam dito que ela tinha 33% da empresa, quando, na verdade, era dona de apenas 2%. Essa informação também foi justificada por Gilberto e Silvana.

“O percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa (…) na qual estão registrados os bens de mais valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% [de outra empresa], a qual abriu em 18.06.2020 (há mais de três anos e bem antes, portanto, de quando ela passou a dizer que ‘tomou as rédeas’ de seus negócios, e, de ter rompido com os pais!)”, informa o documento.

Outras informações da nota

Acesso ao próprio dinheiro: A nota divulgada pelo advogado do casal, Evaristo Martins de Azevedo, reforça que Larissa mentiu ao dizer que não tinha acesso ao próprio dinheiro.

A nota divulgada pelo advogado do casal, Evaristo Martins de Azevedo, reforça que Larissa mentiu ao dizer que não tinha acesso ao próprio dinheiro. “Primeiro porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais; e, segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Não é verdade, pois, por óbvio, que a ela faltou dinheiro em algum momento”.

Rompimento com a família: Segundo o documento informa, “é Larissa que se recusa veementemente a conversar com a mãe — e sequer responde às mensagens do pai! — tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar.” Conforme o posicionamento, os pais não tratam a questão de forma litigiosa, “embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa”.

Segundo o documento informa, “é Larissa que se recusa veementemente a conversar com a mãe — e sequer responde às mensagens do pai! — tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar.” Conforme o posicionamento, os pais não tratam a questão de forma litigiosa, “embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa”. Posicionamento final: O comunicado ainda se encerra com um posicionamento emotivo de Gilberto e Silvana. “Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias