Pais de Larissa Manoela põem casa à venda por R$ 10 milhões sem conhecimento da atriz

Mais um capítulo na sucessão de polêmicas envolvendo o rompimento da atriz Larissa Manoela com os pais surgiu nesta terça-feira (15), após a divulgação de que uma mansão avaliada em R$ 10 milhões foi posta à venda sem o conhecimento da artista.

A propriedade fica localizada no condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca, área nobre na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, construída no centro de um terreno de 2 mil metros quadrados.

A casa tem 900 metros quadrados de construção, distribuídos em três andares, e conta com cinco suítes, quatro banheiros, salas de estar e jantar, copa, cozinha, escritório, salão de jogos, adega e sauna, além de anexo para funcionários.

A casa teria sido adquirida no ano passado por R$ 9 milhões com parte do dinheiro da venda da mansão da atriz em Orlando, nos EUA, em 2021. A venda da mansão foi mais um motivo de atrito na família, já que teria ocorrido sem o conhecimento de Larissa.

A casa em Orlando pertence à holding Treliça, cujos sócios eram Larissa e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, com 33% para cada um. Porém, a atriz deixou a sociedade, assim como fez com a sua outra empresa, a Dalari, abrindo mão de seus bens.

Pela atuação, imóvel em condomínio da Barra da Tijuca comprado com a venda da mansão de Orlando pertence à holding familiar da qual a artista era sócia. Dessa forma, os pais de Larissa têm o direito de vender a propriedade.

Segundo publicação na Folha de São Paulo nesta terça-feira (15), o que surpreendeu Larissa foi o fato de não ter sido comunicada da venda do imóvel e ela teria tomado conhecimento da negociação, justamente, durante a produção da reportagem. De acordo com a mesma publicação, a casa foi anunciada à venda há três meses.

