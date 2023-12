Pais de Larissa Manoela confirmam que não foram convidados para o casamento da filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 3:31 Para compartilhar:

O imbróglio familiar público entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, ganhou mais um capítulo após o anúncio do casamento da atriz com André Luiz Frambach.

Nesta terça-feira, 19, os pais de Larissa confirmaram que não receberam um convite para o casamento da filha. A informação foi compartilhada por Evaristo Martins de Azevedo, advogado do casal, ao “gshow”.

“A Larissa não convidou os pais, que ficaram sabendo da notícia na noite de ontem. Eles receberam com naturalidade e serenidade, à medida que era algo muito previsível que acontecesse”, informou.

Larissa e André trocaram alianças no domingo, 17, em uma cerimônia secreta e intimista que só foi anunciada no dia seguinte e pegou fãs de surpresa. A ausência de Silvana e Gilberto deve-se à ruptura familiar que ganhou força em 2023, quando a atriz cortou relações profissionais com os genitores e passou a gerenciar sua própria carreira.

Em entrevista ao “Fantástico”, Larissa contou ter aberto mão de um patrimônio de R$ 18 milhões para garantir que o casal levasse uma vida confortável após o rompimento. Ela ainda revelou que, quando estava sob o gerenciamento dos pais, não tinha conhecimento do destino de sua fortuna, além de ter de pedir-lhes dinheiro para gastos triviais, como um milho na praia.

Outro desdobramento polêmico aconteceu quando uma conversa entre Larissa e Silvana, do Natal de 2022, vazou na web. Na troca de mensagens, a pedagoga se refere à família de André Luiz, que é espírita kardecista, de “macumbeira”.

Após mandar a filha “ir à m*rda”, ela complementou: “Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira”. O fato fez com que ela fosse indiciada por racismo religioso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias