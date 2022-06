País de Gales empata com Bélgica e soma 1º ponto na Liga das Nações

Jogando em Cardiff, o País de Gales conseguiu um empate nos minutos finais em 1 a 1 com a Bélgica neste sábado para somar seu primeiro ponto nesta edição da Liga das Nações da Uefa.

Um gol de Youri Tielemans colocou os ‘Diabos Vermelhos’ na frente aos seis minutos da segunda etapa, mas Brennan Johnson, jovem promessa do Nottingham Forest, igualou o placar para os galeses aos 42.





Com o empate entre Holanda e Polônia (2 a 2) no outro jogo da chave, a ‘Laranja Mecânica’ fica na liderança do Grupo A4 com 7 pontos, seguida pela Bélgica e Polônia, segunda e terceira empatadas com 4 pontos, enquanto País de Gales continua na luta para evitar o rebaixamento para a Liga B.

Na próxima terça, o time de Gareth Bale tentará arrancar algum ponto contra os holandeses em Roterdã, enquanto Bélgica e Polônia se enfrentam buscando saltar para a liderança do grupo.

