Pais de Fabiana Justus celebram alta da influenciadora em tratamento contra câncer

Fabiana Justus recebeu alta hospitalar na tarde deste domingo, 25. Após passar 35 dias internada, este é o primeiro intervalo entre os ciclos de tratamento contra leucemia mieloide aguda, doença na qual a influenciadora foi diagnosticada no final de janeiro. No Instagram, os pais dela, Roberto Justus e Sacha Chryzman, comemoraram a volta da filha.

Na publicação de Fabiana, Roberto comentou: “Que emoção filha! Primeira batalha vencida! Agora descanse bastante, em seguida venceremos a guerra! Te amo”.

Sacha, que acompanhou a filha durante 22 dias, declarou estar aliviada com a alta de Fabiana. “Filha amada, você não imagina minha alegria de te ver indo para sua casa, se sentindo bem e confiante. Ver você feliz com seus filhos e marido em faz respirar aliviada. Esses dias com você foram de muita fé, muito amor e aprendizado. Te amo infinita e incondicionalmente”, escreveu.

“Como eu te amo, filha. Como eu amo e sou grata a Deus, que nos ouve e cuida de tudo”, completou ela.

