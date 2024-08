País colheu 99,4% do milho verão da safra 2023/24, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 14:58 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – A colheita da safra brasileira de milho verão 2023/24 alcançou, no País, 99,4% da área semeada até domingo, dia 4, disse a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em levantamento semanal de progresso de safra. Em relação à semana anterior, houve um avanço de 0,40 pontos porcentuais e, em relação ao mesmo período do ano passado, há um atraso de 0,20 ponto porcentual.

Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já concluíram a colheita. O Maranhão havia colhido, até domingo, 97% da área; e o Piauí, 96%.

A colheita de milho de segunda safra 2023/24 atingia 91,3% da área no País, um avanço de 5,3 pontos porcentuais em relação à semana passada e de 27 pontos porcentuais ante o mesmo período do ano passado. Tocantins já concluiu a colheita. Em seguida estão Mato Grosso, com 99,3% da área colhida; Piauí, com 98%; Goiás, com 88%; Mato Grosso do Sul, com 87%; Paraná, com 85%; Maranhão, com 75%; São Paulo, com 65%; e Minas Gerais, com 60%.

A colheita de algodão 2023/24 alcançava, até domingo, 36,7% da área plantada, um avanço de 11,9 pontos porcentuais na semana e um atraso de 3 pontos porcentuais em comparação com a temporada 2022/23. Mato Grosso do Sul lidera o ranking, com 76,3% da área colhida, seguido por Goiás, com 70%, e Piauí, com 62%. Mato Grosso, o maior produtor da fibra, havia colhido até domingo 31,8% da área, um avanço de 12,5 pontos porcentuais em relação à semana passada.

Quanto à safra de inverno 2023/24, a Conab informou que o plantio de trigo alcançou 99,7% da área estimada até domingo, um avanço de 0,9 pontos porcentuais na semana e de 0,2 pontos porcentuais em comparação com a temporada passada. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul concluíram os trabalhos. Santa Catarina semeou 93% da área estimada.