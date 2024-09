País colheu 87,6% do algodão da safra 2023/24, afirma Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 9:11 Para compartilhar:

São Paulo, 3 – A colheita de algodão da safra 2023/24 alcançava até domingo (dia 1º), no País, 87,6% da área semeada, informou nesta terça-feira, 3, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim semanal sobre progresso da safra. Em relação à semana anterior, houve avanço de 11,5 pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra 2022/23, há leve adianto de 0,4 ponto porcentual. Mato Grosso do Sul já encerrou a colheita da fibra. Mato Grosso, o principal produtor, já retirou 87,5% do algodão dos campos nesta safra.

A colheita da segunda safra de milho 2023/24 atingia, até segunda-feira, 2, 99,1% da área semeada, avanço de 1,2 ponto porcentual ante a semana passada e de 9,9 pontos porcentuais em relação a igual período da safra passada. Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná ainda estão concluindo os trabalhos de campo.

Já a colheita de trigo 2023/24 no País alcançava 11,6% da área semeada, avanço de 2,2 pontos porcentuais em relação a igual período da semana passada e leve atraso de 0,1 ponto porcentual em comparação com igual momento do ciclo 2022/23. Paraná colheu 6% da área e o Rio Grande do Sul ainda não começou a colheita.