País cadastrou na base do CAR 527,607 milhões de hectares até 31 de julho

São Paulo, 16 – O Brasil inseriu na base de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) um total de 527,607 milhões de hectares, pertencentes a 6,107 milhões de imóveis rurais, até o dia 31 de julho deste ano. A informação consta no Extrato Geral Brasil do CAR, publicado no site do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), atualmente abrigado no Ministério da Agricultura.

De acordo com o documento, o incremento no cadastro em relação ao mês anterior foi de 2,829 milhões de hectares e de 72.631 imóveis.