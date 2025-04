Painel gigante de Lady Gaga é montado no Rio de Janeiro a duas semanas do show

O Rio de Janeiro ganhou nesta sexta-feira, 18, um enorme painel com o rosto de Lady Gaga para anunciar o show a ser realizado pela cantora na Praia de Copacabana. Nas últimas semanas, a organização do evento e os patrocinadores receberam inúmeras críticas por não exibir fotos da cantora na divulgação do evento.

O cartaz mostra o rosto da cantora em uma fotografia oficial de divulgação do seu novo álbum, “Mayhem”. A imagem acompanha o texto “Lady Gaga no Rio” e o logo da Corona, cerveja patrocinadora dos próximos quatro anos de mega shows gratuitos na praia de Copacabana.

O circuito de concertos na praia, batizado de “Todo Mundo no Rio”, trará artistas internacionais para a praia do Rio de Janeiro ao longo dos próximos quatro anos. A apresentação da cantora pop no dia 3 de maio abre a série de eventos.

Veja o vídeo oficial de divulgação do novo painel para a cantora Lady Gaga:

Segundo informações do G1, o painel possui 72,7 metros de largura e 14,2 metros de altura. Em 2024, Madonna também ganhou um painel de divulgação no mesmo túnel, que liga o bairro do Botafogo a Copacabana.

Lady Gaga trará impacto de R$ 600 milhões

Segundo o estudo “Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025”, elaborado pela Prefeitura do Rio, Lady Gaga trará para a cidade um impacto econômico de R$ 600 milhões. O valor é superior ao produzido por Madonna em um evento semelhante no ano passado. A “Rainha do Pop” movimentou R$ 469,4 milhões.

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima considera a criação do “Todo Mundo no Rio” um dos acertos da gestão do prefeito Eduardo Paes. “Movimenta a cidade em um mês antes considerado de baixa temporada: com hotéis cheios e aumento de gastos em bares e restaurantes e no comércio, gerando emprego e renda para a população”, diz.

O público esperado para o megaconcerto é de 1,6 milhão de pessoas.