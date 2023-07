Painel Bancário do Senado aprova indicações de Biden para Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 18:08 Compartilhe

Três indicados para o Conselho do Federal Reserve (Fed) foram aprovados por unanimidade por um painel bancário do Senado, abrindo caminho para a confirmação total pelo órgão.

Philip Jefferson, que já é membro do Fed e foi indicado para a vice-presidência, foi aprovado por unanimidade. A Lisa Cook e Adriana Kugler foram aprovadas por 13 votos a 10. Cook já é presidente regional do Fed, depois que Biden a escolheu para preencher uma vaga no conselho no ano passado e seu mandato terminaria em janeiro. Kugler foi aprovada para um cargo de presidente regional que estava em aberto. Ela assumiria seu assento no Fed após a confirmação do Senado.

